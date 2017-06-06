Москва, 6 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Все обязательства по строительству объектов по программе реновации будут выполнены своевременно и в полном объеме. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Создание правовых условий для обеспечения жителей Москвы комфортным и современным жильём как ключевой элемент реновации жилищного фонда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом и его отражение

«Что касается «обманутых дольщиков», которые якобы могут возникнуть в результате реализации жилья по этой программе — такого не будет в силу того, что фонд реновации учреждается Правительством Москвы», — заявил Собянин.

По его словам, правительство Москвы берёт на себя все обязательства по реализации программы реновации, поэтому проблемы, аналогичные таковым в долевом строительстве, полностью исключены.

«Все обязательства по оплате дополнительных метров и получения жилья будут реализованы на сто процентов», — подчеркнул мэр.