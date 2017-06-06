Москва, 6 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Законопроект о новых правах нотариусов внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников («Единая Россия») и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Питер Брейгель Младший. У нотариуса. 1618

Нотариусам предлагают дать право самостоятельно запрашивать информацию о гражданском состоянии обратившегося лица.

Принятие закона позволит исключить возможность мошеннических действий при оформлении нотариусом наследственных прав, удостоверении сделок, а также сократит временные издержки граждан по представлению нотариусам необходимой юридически значимой информации, отмечают авторы.