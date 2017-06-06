Лондон, 6 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Скотланд-Ярд подтвердил личность третьего террориста, причастного к теракту в Лондоне, на фоне информации о том, что он уже становился объектом внимания правоохранительных органов, сообщает The Telegraph

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Им оказался гражданин Италии марокканского происхождения 22-лений Юссеф Загба. По данным итальянского издания Corriere della Sera, в марте 2016 года он был задержан в аэропорту Болоньи при попытке отправиться в Турцию, чтобы через нее попасть в Сирию.

По некоторой информации, итальянские спецслужбы сообщали эти информацию своим британским коллегам.

Заявление Скотланд-Ярда поступило на фоне того, как полиция Великобритания задержала еще одного подозреваемого в связи с терактом, совершенном в столице страны 3 июня.

Под стражей оказался 27-летний Хурма Шазад Батт, которым также уже интересовались правоохранительные органы Великобритании.

«Следователи утром, 6 июня, задержали мужчину в Баркинге», — говорится в заявлении Скотланд-Ярда, в котором также указывается, что 27-летний мужчина был задержан в соответствии с законом о терроризме.

Напомним, двойной теракт в британской столице произошел вечером 3 июня, когда боевики на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, затем напав на прохожих возле Боро-Маркета с ножами. В результате акта насилия погибло семь человек, несколько десятков получили ранения.

О своей ответственности за теракт заявила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).