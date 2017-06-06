Могадишо, 6 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Холера причиняет страдания народам Восточной Африки, столкнувшимся с проблемой засухи и голода, утверждается в докладе, опубликованном Международным комитетом спасения (МКС), сообщает 6 июня Anadolu.

DFID — UK Department for International Development Голод в Африке

В докладе МКС отмечается, что миллионы детей, проживающих в регионе, подвержены риску заражения и смерти от болезней, передающихся через контакт с водой.

Истощенный голодом организм заразится и умрет от холеры с вероятностью в пять раз выше, чем в обычной ситуации.

МКС отметил резкий всплеск заболеваемости и смерти от диареи и холеры в Йемене, Южном Судане, Кении, Сомали и Эфиопии.

На начало 2017 года зафиксированных случаев заболеваемости в указанных странах было около 2,1 тыс. В настоящее время специалисты зафиксировали более 130 тыс. случаев.

Напомним, с начала 2016 года Восточную Африку постигло природное бедствие: засуха и голод коснулись 11 млн человек. Лишь по официальным данным, за несколько голодных дней в Сомали погибло больше сотни человек. Вслед за голодом пришли болезни, вроде холеры.