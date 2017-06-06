Киев, 6 июня, 2017, 15:44 — ИА Регнум. На Украине создана новая социальная сеть — Ukrainians, в которой зарегистрировались более 24 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Регистрация в украинской социальной сети Ukrainians — открытая. Заходите, регистрируйтесь, приглашайте своих друзей. Успех Ukrainians напрямую зависит от вас и вашей активности», — говорится на странице организаторов новой соцсети в Facebook.

Создать аккаунт можно с помощью e-mail или через дублирование данных из Facebook. Однако пользователям новой соцсети пока доступны только две функции: регистрация и смена фотографии.

Ранее сообщалось, что на Украине был объявлен сбор подписей в поддержку создания новой социальной сети. Эту идею поддержали более 66 тысяч человек.

Напомним, что в середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обязывающий интернет-провайдеров заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

После этого решения в Mail.ru Group заявили о взвывном росте трафика, а на многих сайтах появилась информация о том, как обойти блокировку.