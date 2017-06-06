Калуга, 6 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. 35-летний предприниматель из Калуги приговорен к двум годам лишения свободы условно за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили 6 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального управления СКР, во время спуска с установленного в торговом центре батута серьезно травмировалась 4-летняя девочка.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области Аттракцион батут-горка «Змей-Горыныч-7», который травмировал ребенка

Весной 2016 года предприниматель разместил надувной аттракцион батут-горка «Змей-Горыныч-7» на арендуемой площадке в торгово-развлекательном центре и оказывал платные развлекательные услуги для детей в возрасте от 4 до 12 лет. 14 июня 2016 года при спуске с батута упала девочка. У ребенка диагностировали два перелома, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования установили, что у батута были порваны швы, из-за чего в нижней части спуска образовались складки. В соответствии с требованиями безопасности, эксплуатация надувного игрового оборудования при наличии повреждений тканевой основы и ниточных швов оболочки запрещена.

Отметим, что соответствие детских аттракционов требованиям безопасности — предмет регулярных проверок со стороны прокуратуры и Роспотребнадзора. Так, ранее в ходе прокурорской проверки 70 детских площадок Калуги были признаны для жизни и здоровья детей. Также прокуратура Калуги в судебном порядке потребовала от городских властей включить в реестр муниципальной собственности бесхозяйные детские игровые площадки, многие из которых требует частичного ремонта либо демонтажа. В настоящее время 15 заявлений рассмотрено, изложенные в них требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены, остальные заявления находятся на рассмотрении.

Напомним, 20 мая 2017 года в Ступинском районе Подмосковья скончалась восьмилетняя девочка. Она попала под неисправные качели на детской площадке.