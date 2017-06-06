Москва, 6 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») призвала жителей хрущевок ставить земельные участки на кадастровый учет, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

«Ставьте на кадастровый учет или по крайней мере заявляйте о своем желании. Достаточно обращения одного активного собственника», — сказала Хованская на парламентских слушаниях в Госдуме.

Она обратила внимание на то, что в некоторых районах Москвы стоимость земельного участка, на котором расположен дом, превышает стоимость квартиры, в частности, это в районах ЦАО, и стоимость земельного участка будет включена в размер компенсации.

Кроме того, по мнению главы комитета, при расчете компенсации необходимо требовать возмещение за непроведенный капитальный ремонт.

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