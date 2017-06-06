Чебоксары, 6 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Инцидент произошёл вечером 19 июня 2015 года в деревне Большое Яниково Урмарского района. Согласно материалам дела, у Романова возник конфликт с местной 60-летней сельчанкой, в ходе которого он вышел из своей машины и «из хулиганских побуждений толкнул» женщину, а затем ударил ногой.

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«Позже врачи констатировали у пострадавшей перелом руки. Кроме того, злоумышленник также побил 32-летнего сына потерпевшей, который потребовал прекратить противоправные действия», — сказал Олег Дмитриев.

Уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета РФ на основании решения квалификационной коллегии судей Чувашии (данное решение Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила без изменений). Решением квалификационной коллегии судей республики Романов также привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий мирового судьи с 15 октября 2016 года.

В следственном управлении отмечают, что в ходе следствия свою вину Романов не признал. Доказательная база строилась на основании судебно-медицинских экспертиз, показаний потерпевших и 20-ти свидетелей. Верховный суд Чувашии признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и п."а» ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений). И назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее постановлением мирового судьи Романов привлечен к административной ответственности за отказ о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ): он лишён на 1,5 года права управления транспортными средствами и оштрафован на 30 тыс. рублей.

В следственном управлении напоминают, что в феврале 2011 года решением квалификационной коллегии судей Чувашии Вячеслав Романов привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. По данным правоохранителей, в ночь с 27 на 28 декабря 2010 года, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, он перекрыл движение и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения.

Напомним, ранее в Чувашии был осуждён судья Верховного суда Чувашской Республики в отставке Андрей Емельянов, который сбил насмерть пешехода. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Чебоксарах 6 декабря 2011 года. Следствием и судом было установлено, что при приближении к пешеходному переходу он не учёл «дорожные и метеорологические условия, а также интенсивность движения. При этом мер к снижению скорости вплоть до остановки машины не принял. 30 января 2014 года Ленинский районный суд Чебоксар признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

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