Москва, 6 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Жители коммунальных квартир получили право внести свои дома в программу реновации путём голосования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Создание правовых условий для обеспечения жителей Москвы комфортным и современным жильём как ключевой элемент реновации жилищного фонда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы приняли решение о том, что будем расселять не только пятиэтажки, но и бывшие общежития и коммуналки», — заявил Собянин.

Он отметил, что, действительно, изначально такие дома в перечень попадающих в программу реновации не включали, «хотя они, многие из них, находятся, действительно, в тяжелом состоянии».

Тем не менее было принято решение, что «коммуналки, бывшие общежития, в которых граждане живут на правах социального найма, могут путём голосования, принятия решения, жители домов и коммуналок войти в эту программу», подчеркнул мэр.

«Сегодня, насколько мне известно, больше 200 таких домов уже приняли решение о включении в программу. Мы гарантируем расселение коммуналок и расселение общежитий в таких домах», — добавил Собянин.