Москва, 6 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Минэкономразвития чрезмерно оптимистичен в оценках ослабления рубля по итогам 2017 года. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе обсуждения поправок к бюджету 2017 года на комитете Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Минэкономразвития в своем базовом сценарии прогнозирует, что цена одного доллара к концу 2017 года составить 68 рублей. При этом, по словам Голиковой, средний курс рубля к доллару за первую половину 2017 года составил 58,02 рублей за доллар.

«Нам кажется, что обозначенный в сценарных условиях показатель среднегодового курса является чрезмерно оптимистичным с точки зрения ослабления», — заявила Голикова.

Поддержал такую точку зрения и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«Ожидаемый курс рубля к доллару завышен, с большой вероятностью, он достигнут не будет. Со всеми соответствующими последствиями для доходов в бюджет», — отметил Кузьминов.

Текущий федеральный бюджет РФ сверстан исходя из курса 67,5 рублей за доллар. 26 мая правительство внесло в Госдуму пакет поправок к федеральному бюджету. По предложению чиновников, новая смета должна быть рассчитана исходя из курса 64,2 рубля за доллар. Кроме того, правительство также предлагает переверстать смету исходя из цены на нефть в 45,6 долларов за баррель. Текущая версия бюджета рассчитана исходя из цены на сырье в 40 долларов за рубль.

Согласно предложенным поправкам, доходы страны по итогам года будут выше на 1,191 трлн рублей и составят 14,68 трлн рублей. Объем расходов также вырастет на 361,8 млрд рублей до 16,60 трлн рублей. Дефицит бюджета по итогам 2017 года сократится с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП до 1 трлн 923 млрд рублей.