Москва, 6 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Российская компания «Лаборатория Касперского» подала иски против Microsoft в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии. Об этом 6 июня сообщается на сайте компании.

Solve2problem.com Windows 10

В компании считают, что Microsoft злоупотребляет доминирующим положениемна рынке операционных систем. Так, после выхода Windows 10 Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих производителей защитных решений, считают в компании.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» утверждают, что Microsoft подталкивает пользователей отказаться от стороннего программного обеспечения в пользу Windows Defender.

«Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений.», — говорится в сообщении.

В руководстве российской компании считают, что действия Microsoft ограничивают свободу выбора пользователя, создают ему неудобства при работе, а также снижают уровень его безопасности. Кроме того, опасность представляет отсутствие равных возможностей для всех производителей программ компьютерной безопасности.

«Лабораторию Касперского» и Microsoft связывают долгие успешные партнерские отношения, и компания обратилась в соответствующие инстанции только после того, как многочисленные обращения в Microsoft не принесли необходимого результата», — также подчеркивается в сообщении.

Напомним, что «Лаборатория Касперского» является одной из крупнейших в мире компаний по разработке систем защиты от различного рода киберугроз — таких, как компьютерные вирусы, хакерские атаки и другие. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах мира.