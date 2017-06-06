Москва, 6 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей Москвы не обращать внимания на провокации в связи с реализацией программы реновации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор пятиэтажных домов

«Я вас очень прошу, не обращайте внимания на эту дурь, которая изложена во всяких листовках. Совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть — разбрасывают листовки, что через 20 дней выселят, переселят в Новую Москву. Очевидно, это недобросовестные люди, политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет», — заявил Собянин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди, критикующие проект реновации в Москве, являются «безответственными политиканами», которые занимаются «дискредитацией» этой программы.

«А сейчас посмотрите — идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта», — заявил Володин, пояснив, что для этого «людей за деньги выводят на митинги». «Ответственная власть ищет пути решения», — заметил он, добавив, что, несмотря на это, «безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован».