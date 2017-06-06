Политиканы пытаются раскачать ситуацию по реновации — Собянин
Москва, 6 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей Москвы не обращать внимания на провокации в связи с реализацией программы реновации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.
«Я вас очень прошу, не обращайте внимания на эту дурь, которая изложена во всяких листовках. Совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть — разбрасывают листовки, что через 20 дней выселят, переселят в Новую Москву. Очевидно, это недобросовестные люди, политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет», — заявил Собянин на парламентских слушаниях в Госдуме.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди, критикующие проект реновации в Москве, являются «безответственными политиканами», которые занимаются «дискредитацией» этой программы.
«А сейчас посмотрите — идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта», — заявил Володин, пояснив, что для этого «людей за деньги выводят на митинги». «Ответственная власть ищет пути решения», — заметил он, добавив, что, несмотря на это, «безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован».