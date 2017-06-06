Одесса, Украина, 6 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту финансовой поддержки Одесским городским советом Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ МП открыла Служба безопасности Украины (СБУ), написал 6 июня депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в соцсети Facebook.

Alexostrov Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор

Читайте также: Киев чуть не получил контроль над Русской православной церковью. А дальше?

По его словам, финансирование горсоветом Одессы в размере 2,2 млн гривен (4,74 млн рублей) в год деятельности УПЦ МП является на Украине уголовным преступлением, о чем он и заявил в СБУ и получил ответ о возбуждении дела.

Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, построенный в 1794 году. В 1936 году был разрушен и восстановлен в начале 2000-х годов, освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Читайте также: Ситуация с «церковными законами» на Украине встревожила Ватикан

Напомним, права Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) регулярно ущемляются на Украине. Так, ранее в Верховной раде пытались принять законы, позволяющие государству вмешиваться в деятельность церкви, а прихожанам путем голосования менять конфессию приходов.

Законы были отложены, однако могут снова быть рассмотрены в любой момент.