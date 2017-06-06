Москва, 6 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В настоящее время у Москвы есть единственный шанс провести программу жилищного фонда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Создание правовых условий для обеспечения жителей Москвы комфортным и современным жильём как ключевой элемент реновации жилищного фонда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня у Москвы есть, на мой взгляд, единственный шанс, когда есть явное желание и требование граждан по улучшению жилищных условий, есть политическая воля руководства и есть финансовые возможности эту программу запустить. Давайте воспользуемся этим шансом и начнём реализацию данной программы», — заявил Собянин.

По мнению мэра, проект федерального закона в текущей редакции учитывает все ключевые вопросы, защищает права граждан, земельные права, имущественные права, и, главное, «право и возможность жителям вместо разваливающихся пятиэтажек получить новое жильё, которым будут пользоваться и они, и их дети, и внуки».

«Да, программа становится сложнее, её сложнее реализовать по срокам, по технологиям. Но тем не менее она всё равно является оптимальной, возможной и реализуемой. Это главный вывод», — подчеркнул он.

Собянин также отметил, что к настоящему моменту проголосовали уже жители 57% домов по программе реновации, средний уровень поддержки программы реновации при голосовании в этих домах составляет 88%.