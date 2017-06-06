Лондон, 6 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. «Нынешняя лидер тори казалась идеальным кандидатом для проведения брексита и безоговорочным претендентом на победу в выборах. Однако терроризм внес свои коррективы в расклад политических сил в Великобритании и теперь, за два дня до голосования позиции Терезы Мэй не столь железобетонны, чтобы обеспечить ее партии абсолютное большинство в палате общин, — пишет лондонский корреспондент портала Селия Маса. — Озвученная лидером либерал-демократов Тимам Фарроном информация о том, что «джихадизм в Британии финансируется из-за рубежа» может сильно навредить Мэй на выборах».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Все дело в том, что эта информация стала известна еще в 2015 году Министерству внутренних дел, которое до того, как стать премьером «Новая Железная Леди» и возглавляла. А значит, не могла об этом не знать. На данные был наложен гриф «совершенно секретно» и, по мнению журналистки, на этом вся работа с полученными сведениями «о паролях, явках и схронах» была заморожена.

Недавние теракты в Манчестере и Лондоне способствовали всплытию совсекретных данных и утечке их в СМИ. Кстати, о Катаре, обвиненном вчера ближневосточными соседями в финансировании терроризма там — ни слова. Зато есть много сведений о выделении денег Саудовской Аравией на строительство мечетей на Туманном Альбионе. Без участия Мэй в этом вопросе, конечно же, не обошлось, звучит в речах политиков, оппонирующих главе тори и цитируемых испанским изданием.

«Удастся ли консерваторам добиться в парламенте хотя бы простого большинства?» — задается вопросом журналистка, приводя несколько любопытных фактов. В 2004 году в Мадриде состоялся теракт, унесший жизни 191 человека. На состоявшихся через три дня парламентских выборах в Испании находившаяся у власти Народная партия с треском проиграла социалистам. В 2012 году во Франции консерватор Николя Саркози проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду через два месяца после теракта в Тулузе, стоившего жизни семи человекам.

Дальше можно не продолжать. Можно только вспомнить, что идея сокращения числа полицейских в стране (на 20 тысяч) принадлежала руководителям государства, представлявшим все ту же консервативную партию, которой нужно получить 8 июня абсолютное большинство, чтобы без помех провести брексит.