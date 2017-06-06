Анкара, 6 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Лишение турецкого гражданства религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена не создаст препятствия для его экстрадиции из США, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает 6 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Гюлен

Согласно решению правительства, опубликованному 5 июня, Турция лишит гражданства 130 человек, разыскиваемых за различные преступления, если они в течение трех месяцев не вернуться на родину.

Выступая перед парламентариям, Боздаг подчеркнул, что, даже утратив гражданство Гюлен, не сможет избежать турецкого правосудия.

«Право Турции судить Гюлена сохраняется при любых обстоятельствах, не может быть и речи лишить нас этого права. Потеря Гюленом гражданства не является препятствием для его экстрадиции и ареста», — отметил Боздаг.

«Основная повестка турецко-американских отношений — это экстрадиция и временный арест Гюлена», — резюмировал министр юстиции.

Напомним, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется Турцией в попытке государственного переворота, совершенного 15 июля 2016 года. Сам Гюлен, отвергающий подобные обвинения, многие годы проживает в США.