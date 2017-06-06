Казань, 6 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум.

Глава Татарии Рустам Минниханов, а также Кабинет министров республики направили отрицательные отзывы на законопроект, которым планировалось облегчить бремя расходов на капремонт собственникам-пенсионерам. Автор законопроекта, депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев предлагал внести поправки в региональный закон по социальной поддержке населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капитальный ремонт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данным законопроектом компенсации предусмотрены для четырёх категорий пенсионеров, но их всех объединяет один критерий — они должны быть неработающими собственниками помещений. Половину платежа вернут гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, которые проживают одиноко или же совместно с другим неработающим пенсионером. Полную сумму по квитанции возместят схожим категориям граждан, но перешагнувшим 80-летний порог.

В отзыве за подписью Рустама Минниханова отмечается, что в регионе уже реализуется комплекс мер соцзащиты и «установление новой категории льготников без учёта принципов нуждаемости не согласуется с целями и задачами бюджетной политики государства». В завершении Минниханов отметил, что проектом закона не установлены источники и порядок исполнения данных расходных обязательств, что нарушает нормы бюджетного законодательства.

Между тем Управление Минюста РФ по РТ в своём заключении отметило, что замечаний правового и технико-юридического характера по данному проекту не имеется. У прокуратуры республики концепция законопроекта также замечаний не вызвала.

Кабмин РТ в своём отзыве за подписью главы аппарата Шамиля Гафарова приводит статистику. «Численность одиноко проживающих граждан, проживающих в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, в республике составляет 90 826 человек, из них в возрасте от 70 до 79 лет — 57 398 человек, от 80 лет и старше — 33 428 человек», — отмечается в документе.

Кабмин подсчитал, что на компенсацию потребуется порядка 72,15 млн рублей ежегодно и посчитал нецелесообразным принятие такого законопроекта.

Рассмотреть законодательную инициативу на заседании Госсовета РТ планируется до конца июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимальный взнос в регионе составляет 5,85 рубля за кв. метр общей площади. Таким образом, пожилому жителю Казани, имеющему в собственности однокомнатную квартиру, в среднем приходится платить по 205 рублей только по этой строке квитанции. В год набегает уже порядка 2,5 тыс. рублей, и чем больше площадь жилища, тем выше расходы. Для сравнения, на 1 квартал 2017 года прожиточный минимум пенсионера в Татарии составил 8 232 рубля.

В Приволжском федеральном округе все субъекты Федерации за исключением Татарии и Самарской области уже приняли соответствующие законы.