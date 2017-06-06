Москва, 6 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Состояние перенесшего инфаркт актера Михаила Державина улучшилось, в результате его перевели из реанимации в ВИП-отделение больницы, об этом сообщил 6 июня Life.

Daryona Михаил Державин

Ранее СМИ сообщали, что инфаркт случился у Державина в момент прохождения им лечения в Институте питания РАМН. В данном медицинском учреждении он лежал в отделении сердечно-сосудистой патологии.

После того, как актеру был поставлен подобный диагноз, его экстренно перевели в кардиореанимацию одной из клиник Москвы. Михаил Державин находился в сознании, однако его состояние оценивалось как тяжелое.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве, широкому зрителю он знаком по своим ролям в советских и российских фильмах, таких как: «Трое в лодке, не считая собаки», «Следствие ведут знаТоКи», «Бабник» и других.

Державин также работает в Московском театре сатиры с 1968 года, ранее он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола. За свою театральную карьеру он сыграл более чем в 40 спектаклях.

В 1974 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1989 году был удостоен звание Народного артиста РСФСР, в 2006 и 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, также среди его наград орден Почета и орден Дружбы.