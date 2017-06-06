Самара, 6 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. При проведении таможенного контроля в самарском международном аэропорту Курумоч в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула, на ленте интроскопа было выявлено чучело крокодила, возможно являющимся дериватом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе самарской таможни, никаких разрешительных документов на ввоз чучела крокодила в Россию у пассажира не было, поэтому оно изъято и отправлено на экспертизу.

Пресс-служба Самарской Таможни Пассажир, ввезший предмет фауны в Россию, не имел на него надлежащих документов

Как пояснили в ведомстве, чучело среднего размера, длиной около 80 см, коричневого цвета. Гражданин, пытавшийся его ввезти, в своем объяснении написал, что приобрел чучело за $50 в качестве сувенира в одной из лавок в Конго. С информацией о правилах перемещения дериватов не знаком, поэтому никаких разрешительных документов на ввоз чучела крокодила не имеет и представить не может.

«Перемещение данного товара через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Конвенцией международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — отметили в таможне. — Ввоз мертвых животных и чучел на территорию России допускается при наличии разрешения (сертификата) Росприроднадзора и разрешительных документов административного органа по Конвенции СИТЕС государства — экспортера. Для перемещения чучела крокодила необходимо было прохождение фитосанитарного и ветеринарного контроля».

Таможенным постом в Курумоче чучело крокодила было изъято и направлено на экспертизу, которая определит, входит ли оно в перечень видов животных и растений, подпадающий под действие Конвенции СИТЕС и решения комиссии таможенного союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в международном аэропорту Казани сотрудниками таможни были задержаны три чучела крокодилов у пассажиров из Вьетнама. Предметы фауны находились в ручной клади иностранцев. Экспертиза установила, что данные животные входят в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При этом необходимых документов на ввоз чучел крокодилов у пассажиров не было.

Изъятые чучела были переданы Зоологическому музею имени Э.А. Эверсмана Казанского (Приволжского) федерального университета.