Мадрид, 6 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Группа депутатов Европарламента посетила Мадрид в конце мая, встретившись с Генеральным прокурором Испании Хосе Манюэлем Масой, представителями Министерства юстиции, представителями соответствующего комитета в Конгрессе и членами епископской конференции Испании для обсуждения вопроса по возобновлению расследования о продаже в Испании в годы диктатуры детей, матери которых умерли во время родов, сообщает испанское издание El País.

Парад франкистов в Мадриде. 19 мая 1939

«По моему личному мнению, мы часто сталкиваемся с противоречивыми случаями (…) и не ясно были ли это единичные случаи или организованные сети по продаже детей», — заявил Джуд Киртон-Дарлинг, британский евродепутат и глава европейской миссии, созданной после получения многочисленных жалоб от пострадавших Комитетом по ходатайствам Европарламента.

«Жертвы полностью разуверились в политических и религиозных властях (…) Они часто вынуждены расследовать свои собственные дела практически без юридической и психологической поддержки», — добавляет евродепутат.

Киртон-Дарлинг подчеркивает, что некоторые шаги власти Испании сделали после скандала, разразившегося в 2009—2010 годах, однако поддержка жертв могла бы быть гораздо лучше.

«Совершенно очевидно, что этот скандал является грубейшей частью открытых исторических ран испанской Гражданской войны и диктатуры Франко», — говорит Киртон-Дарлинг.

«Мы нацелены на поиск того, что поможет узнать правду, а не того, что можно использовать в политических целях…», — прокомментировала испанский евродепутат и представительница Народной партии Испании Роса Эстарас, напомнив, что официальное мнение комиссии Европарламента будет изложено в докладе, который планируется опубликовать в период с июля по сентябрь 2017 года.

«Генеральный прокурор и специализированный прокурор по делу о похищениях детей рассказали нам, что это не была организованная сеть», — добавила она в разговоре с корреспондентом El País, — «Это правда, что жертвы так не думают, и это правда, что существуют разные точки зрения (…) В настоящее время мнения о том, что это является следствием гражданской войны, не проверяются».

О деморализации жертв заявил Энрике Вила, адвокат одной из ассоциаций, которая встречалась с группой евродепутатов, посетивших Мадрид по вопросу похищений детей.

«Был очень сильный старт (подача жалобы), однако далее последовали задержки, так как прокуратура начала архивацию дел, перестала доводить их до сведения суда, а работа адвоката стоит немалых денег», — добавил он.

Прокуратура в свою очередь, подчеркнула в присутствии представителей Европарламента, что не ослабляет усилий по выяснению дел о похищениях детей.

Между тем, посетившие Мадрид представители Европарламента заявили, что будут давать рекомендации по облегчению решений по делу о похищениях и оказывать необходимую поддержку жертвам при подаче их иска.

Они будут настаивать на создании в Конгрессе Испании специальной комиссии по расследованию массовых похищений детей в годы диктатуры, где будут представлены члены различных испанских партий. Евродепутаты также обязались отслеживать исполнение обещаний, взятых на себя властями Испании.

«Католическая церковь решила открыть свои архивы при определенных условиях, связанных с защитой данных», — рассказал евродепутат Киртон-Дарлинг в ходе его визита в Мадрид, где он встречался с генеральным секретарем Испанской епископской конференции.

Напомним, в 2011 году 261 человек подписали в рамках Национальной ассоциации людей, пострадавших от незаконных усыновлений, документ, который громко поднял данную проблему. С тех пор различные провинциальные прокуратуры Испании получили 2095 подобных заявлений. Из них 522 заявления были переданы в соответствующие судебные органы.

Однако с тех пор следствие постоянно затягивается, и уходят свидетели и возможные участники преступлений. Так, в 2013 году умерла монахиня, обвиняемая в организации сети по продаже детей. Между тем, одному из врачей, предположительно причастному к похищениям, в 2016 году были выдвинуты обвинения, и он ожидает суда.

В мае 2017 года консервативная Народная партия Испании и левый блок «Подемос» договорились о выделении из госбюджета 100 тыс. евро на создания цифровой платформы для исследования генетических профилей детей, похищенных в Испании между 40-ми и 90-ми годами XX века.