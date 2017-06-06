Москва, 2 марта, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал слова благодарности Финляндии за поддержку российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент 2 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин с председателем парламента Финляндской Республики Матти Ванханеном.

«Хочется высказать слова благодарности нашим коллегам из парламента Финляндии за позицию, поддержку российской делегации в ПАСЕ. Мы считаем, что любые вопросы необходимо обсуждать в режиме диалога. Есть диалог — есть возможность заручиться доверием», — отметил Володин.

Для Госдумы важен диалог со всеми парламентария, подчеркнул спикер Госдумы.