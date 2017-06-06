Калуга, 6 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. На начало 2017 года в Калужской области проживали 3006 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2605 детей воспитываются в 1783 приёмных и опекунских семьях региона, ещё 272 ребенка всё ещё ждут новых родителей. Об этом заявили на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

По словам министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова, на 1 июня 2017 года на учете в региональном банке данных находились данные 270 детей. 82% из них — это дети старше 10 лет, а 38% детей имеют инвалидность. В 2017 году более 70 жителей, желающих принять в семью взрослого или особого ребёнка, прошли соответствующее обучение. С 2013 года в калужском регионе работает областной совет приемных родителей.

«В 2017 году на реализации жилищных прав детей-сирот в областном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Из федеральной казны 44 млн 232 тыс. рублей. До конца этого года детям-сиротам планируется предоставить 99 жилых помещений», — подчеркнул калужский министр.

В настоящее время в список получателей жилых помещений специализированного жилищного фонда области включено 1188 детей-сирот старше 18 лет. В 2017 году им предоставили 69 жилых помещений, приобретенных в конце 2016 года. В поселке Думиничи и в селе Ульяново завершается ввод в эксплуатацию домов, предназначенных для выпускников детских домов. Кроме того, детям-сиротам, состоящим в очереди на получение жилья, предоставляется компенсация за найм жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году общественники заявили об обнаружении серьезных дефектов в новом многоквартирном доме в калужском городе Кирове. Дом был построен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе осмотра активисты обнаружили глубокие трещины на стенах в подъездах и в ряде квартир. При этом на возведение дома из областного бюджета было выделено более 52 млн рублей.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала сенаторов решить проблему обеспечения сирот жильем. По словам омбудсмена, этот вопрос не находит своего решения «из года в год».

Отметим, в калужском регионе принят закон в выделении сиротам жилья из специализированного государственного жилого фонда.

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