Луганск, 6 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Читайте также: ЛНР: Неонацисты терроризируют жителей Счастья

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

По его словам, погибший солдат был из одного из подразделений 14-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе населенного пункта Нижнетеплое. Подразделение было обстреляно радикалами из добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Смерть военнослужащего преподносится как работа снайпера со стороны Народной милиции ЛНР», — отметил подполковник.

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Напомним, добровольческие батальоны, воюющие в Донбассе, состоят, в основном, из радикальных украинских националистов и не подчиняются командованию украинской армии. В связи с этим нередко возникают конфликты между солдатами ВСУ и неонацистами.

Так, ранее один военнослужащий украинской армии самовольно оставил воинскую часть 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за давления со стороны националистов.