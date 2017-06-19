Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 июня в начале заседания Всероссийского Съезда Советов почтена память героев кронштадтского восстания по случаю его годовщины. Продолжаются прения по вопросу о власти.

Временное Правительство

Каменев утверждает, что сама конструкция власти такова, что она не может быть твердой революционной властью. Весь Съезд аплодирует резолюции Луначарского о роспуске Госдумы и Госсовета. А между тем ни один из министров-социалистов, выступавших после этого, не сказал, что такой декрет будет издан. Почему? Потому что им предварительно нужно получить на это согласие от заседающих в Госдуме «мертвецов», и вряд ли они это согласие получат. Точно так же поступают и во всех крупных вопросах: они откладываются, саботируются. Министры-социалисты лишь служат хорошим прикрытием для буржуазии, ибо из уст Милюкова и Гучкова те же самые заявления в Совете не потерпели бы.

Большевики отвергают сепаратный мир не потому, что они не хотят расторгнуть договора с союзниками, а потому, что ставка на сильную армию и дипломатические переговоры с империалистической буржуазией лежат вне горизонта их действий как пролетарской партии. Большевики ставят на развитие пролетарской революции во всем мире. Во внешней политике коалиционное правительство ограничивается декларациями и ведет двусмысленную политику. Россия видит аннексию союзниками Албании и Греции под молчание русского правительства, конфликт с Финляндией и Украиной, протест персидской демократии Против грабительской политики, которую продолжают там вести российские власти.

«Если вы не положите конец этой двусмысленности, если вы формулу «мир без аннексий и контрибуций» будете только писать на своих прокламациях, если вы не покажете примера ее честного и искреннего осуществления, вы не имеете права рассчитывать, чтобы западно-европейские рабочие подняли то восстание, к которому вы его призываете».

Эсеры выступают в защиту коалиционного правительства.

Князь Львов

Рязанов читает приказ князя Львова о борьбе с анархией самыми решительными мерами и говорит, что даже форма изложения приказа, целые фразы целиком взяты из письма Коновалова к Львову, которое представляет «слезницу промышленных кулаков на анархию» и которое было опубликовано в Вестнике Временного правительства. Далее Рязанов говорит о недопустимости без суда применять к дезертирам и их семьям наказания, которые опубликованы в приказах Керенского.

Вознесенский выступает резко против большевиков, поддерживает точку зрения большинства съезда.

Вечером выступает Крыленко (большевик). По его словам, за месяц, когда Керенский стоял на посту военного министра, для организации и демократизации революционной армии не сделано Ничего. В армии есть организации, построенные на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, — на основании приказа Алексеева, приказа Гучкова, — но однородной организации нет. Введены дисциплинарные суды, председателем которых должен быть обязательно офицер, но масса частей отказывается выбирать эти суды, так как они не демократичны. Армия ходит без сапог, в хлебармии гниет 40 тыс. пудов ввиду тогу, что они проданы так, чтобы дать выгоду помещикам…

«Все это можно исправить, но нельзя поправить основной линии поведения военного министра, эту политику компромиссов по отношению к командному составу. Генерал Гурко за свое противодействие формуле «мир без аннексий и контрибуций» перемещен на должность начальника дивизии… Когда у нас в полку было арестовано 5 офицеров за пение «Боже царя храни», Керенский отчислил их в резерв чинов, значит, в тыл.

Жандармские офицеры и жандармские полковники назначаются на должности командующих полками. 5 офицеров, арестовавшие у себя в полку 74 еврея, тоже отчислены в резерв чинов, в тыл. Армия авансом дала Керенскому доверие, но, в результате его политики, может наступить момент, когда это доверие исчезнет».

Соколовский (меньшевик-интернационалист) критикует действия коалиционного правительства и министров-социалистов. Говорит, что Керенский получил на съезде эсеров косвенный вотум недоверия. Зиновьев указывает, что при решении вопроса о вхождении во Временное правительство голоса в Исполкоме разделились приблизительно поровну, хотя там большинство было не большевистское, так что единодушия в этом вопросе тогда не было.

Орлов (делегат с Донбасса) сообщает, что ему 3 месяца назад донбасские рабочие предъявили свои требования. Требования в течение этих трех месяцев переходили из совещания в совещание, пока, наконец, в Петрограде не разъяснили, что требуемые прибавки к зарплате невозможны. Рабочие зарабатывают сейчас в Донбассе по 1 р. 50 к.— 1 р. 75 к. в день. Регион на грани забастовки. Министрам, говорящим о сильной власти, нужна сильная власть для борьбы с рабочими, а не с саботажем капиталистов. Целый ряд следующих выступающих поддерживают правительство. Гоц говорит, что в речи Соколовского было указано, что Керенский будто бы не пользуется доверием своей партии, так как не был избран членом партийного ЦК. Однако Керенского не избрали ввиду его перегруженности работой, но огромным большинством съезда его признали официальным представителем партии эсеров в правительстве.

Александр Дейнека. В Донбассе. 1924

Преображениский указывает, что когда Церетели был председателем общественных организаций в Иркутске, то он участвовал в удалении из Иркутска назначенного Временным правительством комиссара. Церетели ввел декретом в Иркутске 8-часовой рабочий день и провел повышение заработной платы на 50%.

Церетели объясняет свою иркутскую деятельность отсутствием организованных сношений с центром и тем, что правительство назначило комиссара по указанию бывшего иркутского городского головы. И теперь он стоит за назначение комиссаров по соглашению с местами. 8-часовой рабочий день в государственном масштабе Временное правительство не вводит потому, что в огромном большинстве организованный рабочий класс заявил, что сейчас он неуместен.

Исполком Петроградского Совета, заслушав наказ корпусного комитета 1-го Сибирского корпуса, решил передать его Керенскому и довести до него мнение Исполкома, что всякие приказы о наступлении он считал бы до решения съездом этого вопроса не целесообразными. Исполком решил делегировать на казачий съезд Войтинского, Венгерова, Анисимова и Станкевича, а также просить Чхеидзе, Церетели и Чернова посетить съезд.

Опубликован призыв командующего войсками Киевского Военного Округа, где он говорит, что ночью с 5 на 6 начальник милиции «донес о том, что на войсковом съезде решено утром занять отделение государственного банка и губернского казначейства». Поэтому то и другое было занято правительственными войсками. Население призывается к спокойствию.

В «Единстве» и ряде буржуазных газет опубликовано воззвание от военного союза «личного примера»:

«Наша армия распадается. Тают ряды бойцов. Нет дисциплины. Угас боевой дух. Спасайте армию! Погибнет она—погибнет Россия!.. Сформируем железные полки для немедленной отправки на фронт… Подчинение Временному правительству, добровольное подчинение стальной дисциплине, бесстрашие в наступлении на врага — таковы лозунги железных полков».

Под воззванием стоят подписи военного комитета из 10 военных чинов (штабс-капитан, штабс-ротмистры и подполковник) и группы гражданского содействия: Плеханов, Лев Дейч, Леонид Андреев, Родзянко и др.

Русская армия

Вечером получено донесение командующего Черноморским флотом Колчака о волнениях в гарнизоне. Солдаты отобрали оружие у офицеров и требуют от него сдать командование флотом. Ночью, по докладу Керенского, Временное правительство решило послать Колчаку и Центральному Комитету армии, флота и рабочих в Севастополе следующую телеграмму:

«Временное правительство требует: 1) немедленного подчинении Черноморского флота законной власти, 2) приказывает адмиралу Колчаку и капиталу Смирнову, допустившим явный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного доклада, 3) временное командование Черноморским флотом принять адмиралу Лукину, с возложением обязанностей начальника штаба налицо временно по его усмотрению, 4) адмиралу Лукину немедленно выполнить непреклонную волю правительства. Всеми мерами водворить в Черном море порядок, подчинение закону и воинскому долгу, возвратить оружие офицерам.

В день получения сего повеления восстановить деятельность должностных лиц и комитетов в законных формах: чинов, которые осмелятся не подчиниться сему повелению, немедленно арестовать как изменников отечеству и революции и предать суду; об исполнении сего телеграфно донести в 24 часа; напомнить командам, что до сих пор Черноморский флот почитался всей страной оплотом свободы и революции. Министр председатель кн. Львов».

«Правда» пишет:

«С фронта под усиленным конвоем отправлен в Петроград поручик Новоладожского полка Хаустов, арестованный за статьи в «Окопной Правде». Хаустову сообщено, что он обвиняется в государственной измене, как открыто выступавший против наступления».

В Москве состоялось пленарное заседание Совета Рабочих Депутатов. Заслушаны доклады с мест и представители районных Советов, профсоюзов, представителей заводов и т. д.

Москва

В Симоновском районе происходит масса конфликтов между предпринимателями и рабочими, которые районный Совет не успевает регулировать, из-за чего его престиж падает, завкомы организуются сами и берутся за разрешение конфликтов. Организована народная милиция, подчиненная районному Совету. Среди масс замечается охлаждение к центральному Совету.

В Замоскворецком районном Совете принято воззвание против самосудов. Ведется агитация за отозвание из Совета меньшевиков и эсеров.

В Благушинско-Лефортовском районе завкомы недостаточно организованы, часто сменяются, что объясняется тем, что они не успевают идти за настроением масс. Происходит много стачек, и дело доходит до захватов фабрик, но результаты этого отрицательные. На заводах происходят итальянские забастовки (т. е. строгое выполнение минимума требуемых законами и правилами обязанностей) промышленников и скрытые локауты.

В Хамовническом районе назревает закрытие многих фабрик. В таком же приблизительно духе положение и в других районах. После обсуждения докладов Совет принимает резолюцию: «Совет Рабочих Депутатов отмечает:

1) несомненный факт разрастающейся экономической борьбы, который стоит в тесной связи с политикой капиталистов, стремящихся к остановке предприятий и локаутам;

2) возможность в самом ближайшем времени остановки производства на целом ряде предприятий, вследствие крайней дезорганизации хозяйственной жизни, вызванной империалистической войной и обостряемой локаутной политикой предпринимателей, грозящей рабочим массам безработицей.

Принимая все это во внимание, предлагает Исполкому в срочном порядке обсудить все вопросы, связанные с создавшимся положением и внести на ближайшее заседание Совета проект плана мероприятий по борьбе с экономической разрухой и надвигающейся массовой безработицей».

Мастеровые и рабочие первого участка тяги Николаевской железной дороги начали забастовку, выставив требования о повышении заработной платы. Советом была организована примирительная комиссия и по ее настоянию забастовка прекратилась к полдню 7 июня. Временное правительство постановило обнародовать воззвание, резко осуждающее эту забастовку.

Закрылся внеочередной съезд финляндской социал-демократии. Съезд высказался за коалиционный сенат, за присоединение к III Интернационалу, за немедленную политическую автономию.

Закончилась Всероссийская конференция белорусской социалистической громады в Петрограде. Выбран ЦК. Принят по всем вопросам ряд резолюций меньшевистского характера (за коалиционное правительство, за войну «до пробуждения демократии воюющих стран» и т. д.).

Крестьяне

На заседании Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов с разъяснениями по делу о высылке Гримма выступил Скобелев. Собрание большинством 161 при 7 воздержавшихся вынесло резолюцию одобрения действиям правительства.

Государственный комитет по народному образованию заседал 2 раза в день. Приняты законопроекты об упразднении должностей инспекторов и директоров народных училищ, об упразднении учебно-окружных управлений. Заслушан в первом чтении еще ряд законопроектов.

Состоялось заседание организационного комитета всероссийского женского союза. Принято воззвание к союзникам, где выражается им горячее сочувствие и говорится:

«Вместе с великими днями бескровной революции в Россию проникли из Германии темные тучи злостной пропаганды, обрекшие нашу доблестную армию на пассивное состояние. Эта преступная пропаганда затягивает войну, создает позорное для России фактическое сепаратное перемирие…»

На заседание Городской Думы в Москве, между другими вопросами, обсуждались случаи самосуда толпы в Москве и преступления, совершаемые освобожденными уголовными преступниками. Дума решила обратиться к населению с воззванием по этим вопросам.

Президент Союзного совета Гофман подал в отставку, мотивируя ее тем, что в связи с посланным им письмом в Петроград Гримму его пребывание на должности может принести вред внешней политике Швейцарии. Отставка принята.

Газеты печатают: «С 1 апреля по 15 мая 1917 года по всем границам привезено товаров на 815 551 рубль, вывезено на 77 828 000 рублей».