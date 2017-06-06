Анкара, 6 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной Партии национального действия (ПНД) Девлет Бахчели выразил поддержку постановлению правительства Турции о запрете немецким политикам посещать авиабазу «Инджирлик», сообщает 6 июня Anadolu.

Jérôme Германия и Турция

Выступая на заседании депутатов ПНД Бахчели раскритиковал высказывания министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что Берлин, возможно, выведет свои войска с базы «Инджирлик».

"Они могут вывести военнослужащих на этой неделе или на следующей неделе. Скатертью дорога», — заявил Бахчели.

«Если они могут найти другую страну, то почему тянут? Отправитесь ли вы в Тимбукту или Иорданию, отправляйтесь без оглядки», — добавил законодатель.

Глава ПНД также предположил, что Германии могла бы вывести свои войска из авиабазы НАТО в провинции Конья.

Напомним, 5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказал мысль о том, что у Германии не остается никаких вариантов, кроме как вывести свои вооруженные силы, дислоцированные на авиабазе «Инджирлик» в Турции. Причиной тому стал запрет Анкары на посещение авиабазы немецкими законодателями.