Улан-Удэ, 6 июня, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Инициативная группа жителей Бурятии 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, организовала собрание и выдвинула инициативу о проведении республиканского референдума в защиту Байкала. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 июня, сообщил российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Kirsten Buerger Байкал

На референдум предлагается вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?»

По словам Колотова, 6 июня председатель собрания инициативной группы, эколог Наталья Тумуреева официально зарегистрировала в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума в защиту Байкала.

«После проверки избиркомом окончательное решение о проведении референдума должен принять Народный хурал Республики Бурятия», — подытожил Александр Колотов.

Наталья Тумуреева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердила, что в избирком Бурятии внесена инициатива по проведению первого в истории республиканского референдума в защиту озера Байкал. Эколог подчеркнула, что защита Байкала — это задача чрезвычайной важности.

По ее словам, в случае положительного исхода референдума «все проекты и программы, касающиеся Байкала, в обязательном порядке должны будут способствовать защите озера Байкал от любых негативных воздействий с любой стороны государственной границы».

«Мы еще в самом начале пути. Пока только подано ходатайство, а дату референдума может назначить Народный хурал Бурятии. Цель этого референдума — обезопасить озеро Байкал. А катализатором стало проведение общественных слушаний по строительству монгольских ГЭС на крупнейшем притоке Байкала. По моему мнению, именно после общественных слушаний люди начали понимать, что если мы сами не будем защищать Байкал, то кроме нас это никто не сделает», — сказала Наталья Тумуреева.

Она отметила, что «антропогенное воздействие на Байкал нарастает с каждым годом». Одна из потенциальных опасностей — планируемое строительства монгольских ГЭС на реке Селенге, впадающей в Байкал и обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в озеро.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года в Бурятии, а затем в мае в Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства монгольских ГЭС на Селенге. Монголия с помощью этих ГЭС надеется решить проблемы энергетической независимости и тем самым улучшить экономическую ситуацию в стране. Между тем, и это в полной мере показали общественные слушания, проведенные в сибирских регионах, жители Бурятии и Приангарья в большинстве своем высказались против строительства ГЭС. По их мнению, строительство этих сооружений нанесет колоссальный вред Байкалу, и без того переживающему маловодный период.

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Примечательно, что премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат на встрече с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Монголия приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта для Байкала не будет. Эрдэнэбат отметил, что в настоящее время обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС.

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Однако эколог Александр Колотов, комментируя это заявление, сказал, что «это лишь дипломатическая беседа, не более того». Он убежден, что «не стоит переоценивать сказанные премьер-министром Монголии слова». Колотов заявил, что Монголия не отказывается ни от одного из своих проектов ГЭС и, более того, продолжает тратить на эти проекты деньги, «даже в условиях сложного экономического положения страны».