Москва, 6 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В ближайшее время немецкий концерн Volkswagen прекратит поставлять в Россию модель Golf, одной из причин называется малый объем продаж, сообщило 5 июня агентство «Автостат».

Volkswagen AG Volkswagen Golf Mk I GTI

Агентство пишет, что модель уже не отображается на сайте компании, а у дилеров осталось совсем немного этих автомобилей, все они сошли с конвейера в 2016 году.

Объявление о прекращении поставок Golf в Россию совпало с выходом новой версии модели на рынок ЕС. Представители Volkswagen сообщают, что спрос на автомобили Golf в России низкий, именно поэтому компания перестает поставлять эту модель.

В свою очередь издание «Авторевю» считает, что автомобили не покупают из-за высоких цен. Например, на оставшихся у дилеров автомобилях установлены турбированные двигатели 1.4 TSI, у них довольно богатая комплектация и стоят они в среднем 1,4 — 1,5 млн рублей.

Как отмечает издание, причиной высокой цены также является отсутствие в России сборочного производства Volkswagen. Тем не менее в компании сообщили, что модель рано или поздно вернется на российский рынок, но, скорее всего, это произойдет не ранее чем в 2018 году.

Напомним, после прекращения поставок Golf единственным автомобилем Volkswagen класса C+ останется модель Jetta, которая собирается на заводе в Нижнем Новгороде. Там же собираются модели SKODA Yeti и SKODA Octavia.