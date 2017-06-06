Москва, 6 июня, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг какую-либо причастность ГРУ к якобы имевшей место атаке на разработчика программного обеспечения, используемого для голосования на выборах в США.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Кибернетический ужас

По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности и нет никаких аргументов в пользу их достоверности.

«Соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков.

Он также заявил, что в Кремле с отчетом Агентства национальной безопасности (АНБ), на который ссылаются СМИ, не знакомы.

Напомним, ранее издание The Intercept со ссылкой на секретный доклад АНБ сообщило, что якобы российская военная разведка осуществила кибератаку на поставщика программного обеспечения (ПО), используемого для голосования на выборах, в том числе и президентских, в США.

Также в этом секретном докладе, датируемым 5 мая 2017 года, якобы говорится о том, что ГРУ разослало около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных.