Ярославль, 6 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. 6 июня депутаты Ярославской областной думы избрали председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот пост занял депутат-единоросс Алексей Калганов, ранее работавший заместителем председателя комитета. Должность главы комитета стала вакантной после того, как по инициативе фракции «Единая Россия» её покинул экс-спикер регионального парламента Андрей Крутиков, который ранее был исключен из депутатского объединения единороссов.

Duma.yar.ru Алексей Калганов

Альтернативу Алексею Калганову в борьбе за пост председателя комитета составил оппозиционный депутат Сергей Балабаев.

«При рейтинговом голосовании Алексей Калганов получил 23 голоса, Сергей Балабаев — 5 голосов. Кандидатура Калганова была вынесена на итоговое голосование, где он набрал 26 голосов, этого хватило, чтобы считать его избранным на пост председателя комитета», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Эльхан Мардалиев.