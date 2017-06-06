Ржев, Тверская область, 6 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В отношении Ржевского краностроительного завода Арбитражным судом Тверской области введена процедура наблюдения. С заявлением о банкротстве предприятия в суд обратились две компании, общая кредиторская задолженность предприятия перед ними составляет около 11 млн рублей.

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«С заявлениями о признании должника банкротом ранее в суд обратились ООО «А ГРУПП» и ООО «Азерпайп» (поставщики стальных труб). На данный момент признано обоснованным требование первой компании на сумму около 5,6 млн рублей. Требования «Азерпайп» составляют примерно столько же — 5,45 млн рублей. Заявление компании суд рассмотрит 7 августа. На заводе назначен временный управляющий. Рассмотрение заявления о банкротстве по существу назначено на 26 сентября», — пишет портал «Афанасий бизнес».

Ржевский краностроительный завод является одним из ведущих производителей башенных кранов в России, а также — одним из старейших предприятий Тверской области. После развала Советского Союза предприятие пережило не один кризис, доходило и до предбанкротного состояния — в 2009 году на заводе уже вводилось внешнее наблюдение. Ситуация выправилась к 2012 году, но потом, в 2015 году — вновь ухудшилась из-за резкого падения объемов заказов. В 2016 году в Арбитражный суд региона также поступало заявление о банкротстве предприятия. В марте прошлого года на предприятии была объявлена забастовка из-за выплат долгов по зарплате.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе предприятие, по итогам переговоров врио губернатора Тверской области Игоря Рудени с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Александром Морозовым, было включено в план импортозамещения и получил контракт на изготовление грузоподъемного оборудования для «Севмаша» на сумму 1,6 млрд рублей. Тогда же было заявлено, что ведутся переговоры о новых заказах для завода. В мае местные СМИ сообщили о сокращениях на заводе и возможном срыве исполнения контракта.