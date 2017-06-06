Дортмунд, Германия, 6 июня, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет наставник «Аякса» Петер Бош. Об этом 6 июня сообщает Kicker.

Светлана Бекетова Петер Бош

По информации издания, 53-летний специалист уже согласовал условия контракта с дортмундским клубом. Кроме того, уже 6 июня руководство «шмелей» должно официально объявить о назначении и представить общественности нового главного тренера.

Соглашение с голландским наставником будет подписано до 2019 года. «Боруссия» заплатит «Аяксу» неустойку за разрыв контракта в размере 3 млн евро. Договор тренера с амстердамским клубом действовал до 2019 года.

Петер Бош руководил «Аяксом» с лета 2016 года. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Голландии, а также дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в конце мая дортмундская «Боруссия» рассталась с предыдущим главным тренером Томасом Тухелем, который занимал этот пост с лета 2015 года. Ранее сообщалось, что команду должен возглавить швейцарский наставник Люсьен Фавр.