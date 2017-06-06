Уфа, 6 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Башкирии сегодня, 6 июня, произошла авария с участием автобуса. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика, который не предоставил дорогу пассажирскому транспорту, сообщает МВД по Башкирии.

02.мвд.рф Грузовик врезался в автобус в Стерлитамаке

Авария произошла около 14:00 часов в городе Стерлитамаке на пересечении улиц Химиков и Социалистической. По предварительной информации полиции, 57-летний водитель грузовой «Скании» из города Елабуги, выезжая на улицу Социалистическую, не предоставил преимущество рейсовому автобусу, который двигался по 31-му маршруту и находился на главной дороге.

В результате столкновения автобус опрокинулся. В салоне, кроме водителя, находились пять пассажиров. По данным местных СМИ, в ДТП пострадали пять человек, один из них был госпитализирован в больницу.

По данным МВД по Башкирии, в прошлом году в республике зарегистрировано 4545 дорожно-транспортных происшествий, что на 0,4% меньше, чем было в 2015 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в них погибли 516 человек (снижение на 14,6%), ранены 5849 (рост на 2%. По вине водителей в состоянии опьянения совершено 412 аварий (рост на 18,7%), что составило 113% от всех ДТП.