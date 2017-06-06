Москва, 6 июня, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают идею распространения программы реновации на всю Москву преждевременной.

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По его словам, реновация прежде всего связана с экономическими возможностями, а они у регионов разные.

«Как минимум, надо дождаться первых результатов реализации программы в Москве, тогда можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы», — сказал Песков.

Он уточнил, что конкретных планов в настоящее время в отношении других регионов нет, все внимание сконцентрировано на Москве. Так Песков прокомментировал слова главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской о том, что надо предложить Путину распространить программу реновации на всю Россию.

Ранее, комментируя заявление Хованский, глава комитета по строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») сообщил о поручении посчитать, во сколько обойдется реновация жилья по всей территории страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что считает преждевременным распространять реновацию жилья на все регионы России. По его мнению, сперва следует «реализовать этот проект как пилот в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан, насколько он эффективен».

После — будет возможно внести изменения в закон о реновации, принять отсылочные нормы, с тем, чтобы закон можно было распространить на другие регионы.