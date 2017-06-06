Лондон, 6 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен рассчитывает добиться независимости страны от Великобритании к 2025 году, пишет 6 июня Rheinische Post.

Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США Бой за свободу

Об этом лидер Шотландской национальной партии заявила в программе Tonight на ITV.

«Я думаю, что Шотландия будет независимой, но выбор, конечно, будет стоять за шотландцами», — ответила Стерджен на вопрос о возможном распаде Великобритании.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал первого министра и согласился на проведение второго референдума о независимости.

Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась на проведение референдума, ссылаясь на то, что шотландцы выбрали «неподходящее время» из-за Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, Никола Стерджен отметила, что Шотландия «не должна быть выдернута из Европы правительством тори», которое планирует реализовать сценарий Brexit.

Никола Стерджен оценила выход Великобритании из ЕС как «катастрофическое» и «жесткое» решение.