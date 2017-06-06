Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Автомобильный завод южнокорейской корпорации Hyundai в Санкт-Петербурге остановит работу в связи с традиционным коллективным отпуском с 17 по 30 июля 2017 года. Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Hyundai.ru Завод Hyundai в Санкт-Петербурга

«В этот период пройдут плановые работы по обслуживанию технологического оборудования. Завод возобновит работу 31 июля по стандартному графику», — рассказали представители автозавода.

На сегодняшний момент завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в три смены пять дней в неделю.

В середине февраля 2017 года компания запустила в серийное производство обновленную модель Hyundai Solaris. Вслед за выпуском обновленной Solaris, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) начнёт выпуск нового поколения модели KIA Rio. Сейчас на заводе осуществляется тестовое производство Kia Rio нового поколения. Массовое производство этой машины начнется летом 2017 года, но точная дата старта пока не разглашается.

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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» функционирует в Петербурге с 2010 года. Предприятие работает в три производственные смены, на заводе занято порядка 2200 сотрудников. В настоящее время ХММР является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России, после «АвтоВАЗа». На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, сборка которого началась в августе 2016 года.

Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta находится в числе лидеров рынка в сегменте SUV. В 2016 году петербургский завод южнокорейской корпорации Hyundai выпустил 207 тысяч автомобилей. В 2017 году завод намерен выпустить 220 тысяч автомобилей, что будет эквивалентно проектной производственной мощности предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобильный завод компании Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области отправится в коллективный отпуск 16 июля.

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Завод Toyota в Санкт-Петербурге уйдёт в традиционный короткий отпуск в августе.

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