Шарья, Костромская область, 6 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Костромской области по материалам СМИ возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья, сообщает Следственный комитет РФ.

denizaley0 Аварийный дом

В городе Шарья в аварийном доме попросту «забыли» жительницу. По данным следствия, с 2015 по 2017 годы жители всех аварийных домов на улицах Олимпийской и Шаговой рабочего поселка ГАРЭМ-9 были переселены в новостройки.

Однако после расселения жительница дома на улице Шаговой, который в 2014 году был признан аварийным, осталась единственной, кто не попал в программу переселения. Пока ситуация не привлекла внимание СМИ и общественности, она жила в аварийном доме. Дом при этом отапливался благодаря котельной — за счет средств местного бюджета.

Кроме того, что женщине более двух лет пришлось провести в ветхом жилье, местному бюджету из-за того, что котельная отапливала всего один дом, был причинен имущественный вред.

Сюжет о женщине, брошенной в аварийном доме, показали в эфирах регионального и федерального телеканалов. Только после привлечения внимания общественности женщине удалось добиться справедливости — в мае 2017 года она получила квартиру в городе Шарья.

Уголовное дело возбуждено, чтобы установить подробности, связанные с переселением граждан из аварийного жилья в рабочем поселке. Должностные лица администрации городского округа город Шарья, отвечавшие за муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подозреваются в халатности.

В Шарье это уже не первый скандал вокруг программы ликвидации аварийного жилья. Летом 2016 года выяснилось, что при возведении четырех многоэтажек были допущены серьезные нарушения — например, несоответствие проектной документации и невыполнение ряда работ. Стоимость выполненной подрядчиком работы оказалась завышена более чем на 2,7 млн рублей. Статья была той же — «Халатность».

От недобросовестных застройщиков регион страдал и до этого: например, в областном центре было возбуждено уголовное дело о незаконном расходовании бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. ООО «Венеция», заключившее муниципальные контракты на строительство жилья по программе переселения, нарушило условия договоров. В 2013 году мэрия заключила с фирмой 29 муниципальных контрактов на общую сумму более 37 миллионов рублей. В 2014 году компания сдала один из многоквартирных жилых домов в эксплуатацию, передала квартиры заказчику и получила полную оплату по контрактам.

Однако выяснилось, что при строительстве дома фирма не выполнила условия контрактов, так как работы не соответствовали проектной документации: при возведении дома строители использовали более дешевые материалы, нарушали строительные нормы, санитарно-гигиенические и противопожарные требования.

При этом не так давно — в конце апреля — губернатор Костромской области Сергей Ситников жестко раскритиковал деятельность муниципалитетов, у которых возникли проблемы при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. В Поназыревском районе строительные работы задержали из-за гидрологических условий. В городе Мантурово застройщику выдали аванс до того, как работы были проведены — Ситников сам попросил Следственный комитет разобраться в этом деле. Шарью в числе «проблемных» муниципалитетов губернатор тогда не отметил.

Всего в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2013−2017 годы» планируется обеспечить жильем более двух тысяч костромских семей — более 4,6 тыс. человек. Почти 500 аварийных домов планируется снести. Расселяемая площадь составит 74,4 тыс. кв. м.

Объем финансирования программы составляет более двух миллиардов рублей. Это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Костромской области, местных бюджетов и дополнительных источников.

В 2016 году Костромская область перевыполнила показатели по переселению граждан из аварийного жилья. По данным департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области целевые показатели были исполнены в объеме 107,3%.