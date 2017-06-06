Москва, 6 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о сокращении РФ взноса в бюджет Совета Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение взносов

«Володин уже все сказал, — сказал представитель Кремля журналистам. — Это общая позиция».

6 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала выплату взноса в ПАСЕ в размере одной трети взноса за членство в СЕ. Речь идет о сумме около 11 млн евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года делегацию РФ в ПАСЕ лишили основных полномочий. Это произошло на фоне гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.