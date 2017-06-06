Москва, 6 июня, 2017, 13:59 — ИА Регнум. У полузащитника сборной России по футболу Романа Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена. Об этом 6 июня сообщается в твиттере национальной команды.

Футбольная травма

«Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ. По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 7 июня футболист уедет в римскую клинику «Вилла Стюарт», где будет проконсультирован профессором Мариани. По итогам обследования будет определена дальнейшая тактика лечения.

Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матчах Кубка конфедераций.

Напомним, что Зобнин получил травму на 33-й минуте товарищеского матча с командой Венгрии, который проходил в Будапеште. Сборная России одержала победу со счетом 3:0.