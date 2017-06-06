Москва, 6 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. 27 мая в Парке культуры и отдыха «Сокольники» прошёл Московский отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Главной целью мероприятия являлась популяризация и поддержка традиционной казачьей культуры, песенного и исполнительского мастерства. Организаторами мероприятия выступили Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и войсковое казачье общество «Центральное казачье войско».

ВКО ЦКВ Песня под гармонь

В конкурсе приняли участие 16 творческих коллективов и два солиста: народный ансамбль русской песни «ОКОЛИЦА», народный ансамбль танца «Молодицы», ансамбль русской и казачьей песни «Слобода», народный казачий ансамбль «Атаман», ансамбль казачьей песни «Станичники», народный фольклорный ансамбль «Кладезь», народный (образцовый) фольклорный ансамбль «Луговое кольцо», казачий ансамбль «Русь», ансамбль «Белая слобода», ансамбль «Казачья станица», казачий молодёжный ансамбль «Сокол», казачий фольклорный ансамбль «Братья казаки», ансамбль казачьей песни «Ясна Зброя», народный коллектив ансамбль русской песни «Коломенские зори», ансамбль казачьей песни «Звонница» и народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы», солистка Анастасия Харчевникова и солист Андрей Толстяков.

ВКО ЦКВ Участники конкурса

В составе жюри конкурса входили:

— советник отдела народного творчества и изобразительного искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ, ответственный секретарь постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества — Ирина Вячеславовна Повх;

— хормейстер, специалист по фольклору Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова — Лидия Геннадьевна Рогачева;

ВКО ЦКВ Казачья песня

— заместитель генерального директора Центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) — руководитель Государственного центра русского фольклора, член постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, главный хормейстер МГМТФ «Русская песня», художественный руководитель народного хора Российской академии музыки имени Гнесиных — Дмитрий Викторович Морозов;

ВКО ЦКВ Женский ансамбль

— председатель жюри — войсковой старшина, заместитель атамана войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по культурно-просветительской деятельности, руководитель рабочей группы постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества — Дмитрий Леонидович Иванов.

ВКО ЦКВ Танец

По итогам конкурса, согласно положению отборочного этапа, были определены пять лучших коллективов: ансамбль казачьей песни «Станичники», казачий ансамбль «Русь», ансамбль «Казачья станица», казачий молодёжный ансамбль «Сокол», народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы».

ВКО ЦКВ Зрители

Эти творческие коллективы будут представлять войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» на Всероссийском региональном отборочном этапе, который состоится в августе в городе Коломна Московской области.