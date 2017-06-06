Ростов-на-Дону, 6 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум.

Пресс-служба регионального управления МВД России по Ростовской области пока не комментирует появившуюся в интернет-изданиях информацию о продаже должностей. Связаться с представителями ведомств пока не удалось, передает ИА REGNUM.

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Сегодня, 6 июня, на канале Mash в мессенджере Telegram появился пост о том, что якобы главный полицейский Дона Андрей Ларионов, назначенный на этот пост указом президента России в начале 2013 года, брал взятки. Соответствующие заявление против бывшего начальника выдвинул экс-полицейский Александр Оцимик.

«В Ростове-на-Дону бывший замглавы местного ГИБДД подал заявление в ФСБ на имя Бортникова, что устраивался на свою должность за деньги. Он рассказал, что действующий руководитель МВД по Ростовской области даже назначал цену — 2,5 млн долларов. В ходе сложных переговоров цену утрясли до миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Андрей Ларионов получил взятку в размере 1 млн рублей. Причём произошла передача денег 8 октября 2013 года. При этом Оцимик готов оказывать содействие расследованию уголовного дела, если оно будет заведено. Также бывший страж порядка может предоставить свидетелей, которые подтвердят совершение коррупционного преступления, и готов сделать соответствующее заявление с помощью детектора лжи.

В подтверждение этому интернет-издание Life опубликовало заявление, якобы написанное от руки Александра Оцимика.

Собеседник ИА REGNUM, который предпочел сохранить анонимность, отметил, что вряд ли появившаяся на просторах всемирной паутины информация заинтересует следователей и ляжет в основу уголовного дела. Также не исключено, что этим заявлением Оцимик просто-напросто решил по каким-либо причинам «насолить» главе ведомства, при этом сняв с себя уголовную ответственность по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Напомним, в ноябре 2016 года Александр Оцимик был признан служителями Фемиды виновным в организации нападения на руководителя управления ГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачева. Экс-полицейскому было назначено 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. Но бывший правоохранитель свою вину не признаёт и заявил, что будет обжаловать приговор. Основным мотивом преступления считается служебный конфликт.

Следствие по этому громкому уголовному делу длилось более двух лет. Напали на главу дорожной полиции Дона в конце марта 2014 года. Сергея Моргачева избили до полусмерти в подъезде многоквартирного дома на улице Ленина в Ростове-на-Дону. В больницу начальник поступил с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей лицевой части черепа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Александр Оцимик брал взятки за «красивые» госномера.

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