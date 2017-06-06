Москва, 6 июня, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Американский бомбардировщик В-52, летевший вдоль границ России над Балтийским морем, был перехвачен и сопровожден российским Су-27, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

По данным ведомства, самолет ВВС США был обнаружен 6 июня около 10:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства. Он следовал над нейтральными водами.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота», — сообщает Минобороны.

Приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, экипаж российского Су-27 идентифицировал объект как стратегический бомбардировщик В-52 и осуществил его сопровождение.

После того, как американский самолет удалился от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 участвуют в учениях НАТО Saber Strike в Эстонии.