Москва, 6 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Москве в первую очередь будут отремонтированы жилые дома, которые расположены рядом с попавшими под программу реновации кварталами. Об этом заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, слова которого обнародованы на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дмитрий Буянов ИА Красная Весна Пятиэтажка. Москва

По словам чиновника, ремонтные работы будут выполняться во время строительства нового квартала по соседству. Такой подход, по его мнению, позволит обустроить целые районы города одновременно и не производить там строительные работы в течение нескольких лет.

Хуснуллин пояснил, что благодаря синхронизации программ в столице появится новая полноценная городская среда, которая будет удобна для жизни, работы и отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители дома, попавшего под реновацию, простым большинством в любой момент смогут выйти из программы.

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