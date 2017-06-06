Власти Москвы намерены синхронизировать реновацию с капремонтом
Москва, 6 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Москве в первую очередь будут отремонтированы жилые дома, которые расположены рядом с попавшими под программу реновации кварталами. Об этом заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, слова которого обнародованы на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам чиновника, ремонтные работы будут выполняться во время строительства нового квартала по соседству. Такой подход, по его мнению, позволит обустроить целые районы города одновременно и не производить там строительные работы в течение нескольких лет.
Хуснуллин пояснил, что благодаря синхронизации программ в столице появится новая полноценная городская среда, которая будет удобна для жизни, работы и отдыха.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители дома, попавшего под реновацию, простым большинством в любой момент смогут выйти из программы.
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