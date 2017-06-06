Волгоград, 6 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Дороги Волгограда, которые ремонтируются в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, матчи которого областной центр примет летом 2018 года могут не встретить гостей и болельщиков в достойном виде. До мирового первенства остаётся ещё год, а на отремонтированных в 2016 году трассах уже видны изъяны асфальтобетонного покрытия. Такие недочёты обнаружены в ходе инспекции по проверке качества выполненных дорожно-строительных работ, которую общественники провели совместно с надзорными органами, сообщает ИА REGNUM 6 июня.

Onf.ru Дороги Волгограда

Контрольными участками проверки стали три улицы Центрального района Волгограда: проспект Ленина, улицы Комсомольская и Невская. С каждого объекта были взяты образцы асфальта, которые подвергнут независимой экспертизе. Между тем, как отметили в региональном отделении ОНФ, уже сейчас при визуальном осмотре видно, что например, на участке дороги по улице Невская толщина слоя составляет 4 см, что ниже норматива. К тому же пробный образец асфальта с участка дороги на проспекте Ленина с легкостью развалился, что может говорить о наличии посторонних вкраплений в составе щебеночно-мастичного асфальта.

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Проект дороги в аэропорт Волгограда отправили на повторную экспертизу

В целом дорожное полотно всех трех дорог вызывает нарекания экспертов из-за наличия на них так называемых отраженных трещин. Особенно много их на проспекте Ленина.

«Эти трещины появились после прохождения зимнего периода, характеризующегося в регионе неоднократным прохождением через нулевой температурный показатель», — считает член регионального штаба Народного фронта Армен Оганесян.

Общественник поясняет, что «свойство подобных трещин таково, что еще через год, после следующей зимы они с высокой долей вероятности увеличатся в своих размерах».

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Специалисты проверят, как волгоградские дороги зиму перезимовали

«Отраженные трещины обычно возникают в новом асфальтобетонном покрытии на уже существующих деформациях дорожных одежд. В итоге мы получили дорогу всего на 3−4 года», — считает Оганесян.

Представитель подрядчика объяснил наличие отраженных трещин изначально плохим состоянием основания дороги, на приведение в порядок которого выделенных финансовых средств не хватило. Однако на ближайшие четыре года устранение появляющихся недостатков будет заботой подрядчика — согласно четырёхлетним гарантийным обязательствам каждую весну и осень на данных дорогах он будет проводить комиссионные обследования. Что станет с дорогами по истечении гарантийного срока, и сколько ещё бюджетных средств придётся закатывать в асфальт, покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Волгограде было восстановлено 1,5 млн кв. метров дорожного полотна. На эти цели было затрачено более 3 млрд рублей. Аналогичный объем запланирован и на 2017 год. Как заявляли специалисты, зиму отремонтированные дороги пережили без каких-либо серьезных повреждений.

Между тем, Волгоград оказался в списке лидеров по числу жалоб жителей на «убитые» дороги. На карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» волгоградцы нанесли уже более 170 меток о проблемных участках.