Калининград, 6 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Муниципалитеты Польши и Литвы, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес в общении с российским экславом. Такое мнение высказал сегодня, 6 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Gov39.ru Лавров и Алиханов в Калининграде

«Радует, что, несмотря на русофобские настроения руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, — сказал Лавров. — Не выстраивать стены, как это собираются делать литовцы. Не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство, и, к сожалению, пока не собирается это решение отменять».

Министр напомнил, что Калининградская область определена президентом страны в числе трех регионов — лидеров в развитии внешних контактов с окружающим миром. «Потенциал Калининградской области — огромный», — подчеркнул Лавров.

Из последних инициатив глава МИД отметил предложение в правительство РФ о выдаче электронных виз иностранцам, посещающим российский эксклав.

«Они будут бесплатными, будут действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное 8-дневное пребывание. Мы проанализировали статистику — это вполне комфортный режим для тех, кто хочет приезжать и запускать проекты сотрудничества», — сказал министр.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Сергей Лавров прибыл в Калининград на встречу со словацким коллегой Мирославом Лайчаком.