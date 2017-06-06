Москва, 6 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс доллара и понизил курс евро к рублю на 7 июня, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Доллар подорожал на 9,95 копейки и составил 56,6747 рубля. Евро подешевел на 2,93 копейки — до 63,7817 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 7 июня, выросла на 1,95 копейки — до 59,87 рубля.

Днем ранее официальные курсы Центробанка РФ составляли 56,61 рубля за американскую валюту (доллар потерял 7 копеек) и 63,81 рубля за евро (евро прибавил 21 копейку).

5 июня Минфин России опубликовал план на июнь по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В период с 7 июня по 6 июля 2017 г ведомство направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 2,1 млрд рублей.