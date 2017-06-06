Барнаул, 6 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В текущем агротехническом сезоне алтайским земледельцам удалось завершить сев пшеницы в оптимальные сроки. В 2017 году ею засеяно более 2 млн гектаров. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Алтайского края. Его специалисты также отметили, что с учетом погодных условий удалось увеличить клин раннеспелых сортов пшеницы, а также других зерновых культур.

Светлана Шаповалова Агробизнес в Алтайском крае

Сейчас в регионе продолжают посев кормовых культур (суданская трава, сорго-суданские гибриды, рапс) и гречихи. Все посевы сельскохозяйственные культуры в Алтайском крае будут занимать площадь 5,4 млн гектаров, что соответствует уровню 2016 года.

Напомним, в нынешнем сезоне из-за погодных условий (заморозков и дождей) комплекс полевых работ начался позднее среднемноголетних сроков. Превышение в 1,5−2 раза показателей месячной нормы осадков зафиксировано в Кулундинском, Благовещенском, Баевском, Шелаболихинском и других районах. Тем не менее аграрии надеются, что государственная поддержка и происходящее техническое перевооружение отрасли позволят выйти на нормальные темпы работ и провести сев в оптимальные агротехнические сроки и всех остальных культур.

Светлана Шаповалова Алтайский агробизнес

По данным официального сайта Алтайского края, субсидии на посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, овощей открытого грунта, и выращиваемые на семенные цели картофель, кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу составили 733,5 млн рублей. Эта государственная поддержка направлена на счета 1758 сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидируемая площадь составила более 3,8 млн га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году алтайские аграрии собрали внушительный урожай зерновых. В первоначально-оприходованном весе было собрано более 5,1 млн тонн.

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Это позволило получить один из лучших показателей в истории региона по размеру прибыли — более 10 млрд рублей. Процент прибыльных хозяйств тоже увеличился и составил 93%.