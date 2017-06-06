Ярославль, 6 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. 6 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил депутатам регионального парламента отчёт о деятельности за прошедший год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Говоря о результатах работы, Дмитрий Миронов отметил выведение области из финансового тупика: принятие бездефицитного бюджета, обеспечение роста доходов казны — безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6 миллиардов 700 миллионов рублей. К 2017 году врио губернатора пообещал выйти на объем федеральных вложений, превышающий 8 миллиардов.

Дмитрий Миронов

Дмитрий Миронов так же отметил, что если в целом по Центральному Федеральному округу темп роста промышленного производства в 2016 году равен 4,4%, то на территории Ярославской области этот показатель составляет 7,3%.

В 2016 году местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог было выделено около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Из федерального бюджета на дорожные работы в регионе было привлечено 440 миллионов рублей, в 2017 году врио главы региона пообещал, что уровень финансирования дорожных работ превысит 5 миллиардов рублей.

Темпы развития агропромышленного комплекса в Ярославской области выросли за 2016 год на 3,8%. Не обошло стороной руководство региона и проблему обманутых дольщиков. В конце 2016 — начале 2017 года четыре дома-долгостроя были введены в эксплуатацию, Дмитрий Миронов пообещал, что до конца года будут введены в эксплуатацию еще 5 проблемных объектов.

Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев отметил высокий уровень отчета главы региона. Он считает, что за год команде Дмитрия Миронова удалось добиться ощутимых результатов своей работы.

«Я считаю, что доклад Дмитрия Миронова был всеобъемлющим. Он охватил все сферы жизнедеятельности региона — обманутые дольщики, инвестиции в промышленность, развитие сельского хозяйства, дороги, строительства, высокие технологии. Я с удовольствием прослушал час отчета главы региона, и я полностью удовлетворен. Теперь мы должны все вместе засучить рукава и реализовывать задачи, поставленные губернатором. То, что уже сделано Дмитрием Мироновым и его командой — это серьезно. Мы выскочили из финансового ига, заплатили коммерческие кредиты, нам, как региону, начали доверять — к нам пришли инвесторы», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Николай Александрычев.

Однако не всех депутатов Ярославской областной думы отчёт главы региона удовлетворил. Представители оппозиции увидели в нём много обещаний и мало реальных дел.

Заявивший о намерении составить на губернаторских выборах конкуренцию Дмитрию Миронову депутат Сергей Балабаев считает, что отчет главы региона был больше похож на предвыборное программное заявление.

«Отчет вызвал у меня сложные чувства. Это больше похоже не на отчет, а на программу «10 точек роста». Возникает впечатление, что мы услышали не отчет временно исполняющего обязанности губернатора, а программное заявление кандидата на пост главы региона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

Депутаты Ярославской областной думы большинством голосов приняли отчет губернатора, против проголосовало четыре народных избранника, двое — воздержались.