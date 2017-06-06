Анкара, 6 июня, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Управление главного прокурора в Анкаре выдало ордер на арест 47 сотрудников двух турецких министерств по подозрению в связи с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 6 июня Anadolu со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Правительство обвиняет Гюлена и его организацию FETO в попытке государственного переворота в Турции, осуществленной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

Ордера были выданы на 30 сотрудников Министерства образования, 17 других человек работали в министерстве транспорта, министерстве морских дел и коммуникаций, сообщает источник.

По словам полиции, задержания подозреваемых проходили в 11 провинциях турецкой республики.

Анкара обвиняет FETO еще и в том, что она планирует осуществить переворот в государстве посредством проникновения своих членов на места в военных, судебных и полицейских органах.

Напомним, после подавления путча 15 июля 2016 года правительством Турции были арестованы десятки тысяч человек, свыше 100 тыс. человек были уволены со службы в вооруженных силах страны, из полиции, судебной системы, а также системы образования.