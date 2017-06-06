Киев, 6 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Согласно сообщению, по данным на 30 апреля 2017 года государственный долг Украины составил $74,31 млрд, в котором доля гарантированного государством долга составляет $11,3 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

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На начало 2017 года задолженность государства составляла $70,97 млрд (на 8,3% больше, чем в начале 2016 года), при этом доля внешнего долга составляла $45,6 млрд, доля внутреннего долга — $25,37 млрд. К 30 апреля 2017 года внутренний долг Украины составил $26,07 млрд, внешний — $36,94, часть общего долга гарантируется государством.

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Отмечается, что рост долга связан с кредитами, которые берет правительство у госбанков, докапитализацией Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, девальвацией гривны.

Напомним, долг правительства Украины перед Национальным банком в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составляет $14,5 млрд, что составляет 55% от общего долга государства в виде ОВГЗ — $25,81 млрд.