Ереван, 6 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. По подозрению в получении взятки в Армении задержан прокурор, председатель суда общей юрисдикции Гегаркуникской области, а ходатайство по аресту судьи того же суда будет рассмотрено сегодня, 6 апреля.

Коллаж ИА REGNUM Судьи Агван Петросян и Ваник Варданян

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в результате проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности Армении широкомасштабных розыскных мероприятий выявлены случаи взяточничества в особо крупных размерах по уголовным делам, находящимся в производстве суда общей юрисдикции Гегаркуникской области.

Согласно сообщению, данные переданы в Специальную следственную службу, где возбуждены уголовные дела по признакам нескольких статей УК Армении.

В ходе следствия установлено, что родители Г.Г., обвиняемого по делу о хулиганстве и поножовщине (инцидент произошел 25 июля 2014 года в одном из ресторанов города Варденис), в июне 2015 года передали взятку в размере 4 тысяч долларов прокурору Гегаркуникской области С. Шхояну за проведение действий в пользу сына. Прокурор деньги взял, а обещание не выполнил, 1 июля Г.Г. был арестован и предстал перед судом.

Однако, согласно сообщению, родители Г.Г. этим не ограничились, и через жителя Вардениса А.К. и водителя председателя суда общей юрисдикции Гегаркуникской области передали 23 тысяч долларов председателю суда А. Петросяну, на этот раз с целью смягчить наказание в отношении сына и освободить от ответственности зятя М.К. 18 марта 2016 года судья вынес условленный приговор.

Апелляционный суд отменил приговор и отправил в суд на новое рассмотрение.

Также в деле имеются доказательства того, что житель села Дзорагюх З.Г. передал председателю суда А. Петросяну и судье В. Варданяну 120 тысяч рублей, по итогам чего суд вынес незаконное решение.

По подозрению в даче взятки задержаны жители Вардениса К. Г, М. Г, Г.Г. и посредник Э.Ч. Они дали признательные показания. По подозрению в содействии передаче взятки задержан житель Вардениса А.К. и водитель председателя суда общей юрисдикции Гегаркуникской области К.К. По подозрению в получении взятки задержан прокурор С. Шхоян.

Генеральный прокурор обратился с ходатайством в Совет юстиции для обращения к президенту по вопросу избрания ареста в качестве меры пресечения в отношении А. Петросяна и В. Варданяна. В отношении А. Петросяна ходатайство удовлетворено. В отношении В. Варданяна ходатайство будет обсуждено 6 июня.

За последнее время — это не первый случай задержания судей, которые подозреваются в получении взятки.

11 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных Службой национальной безопасности (СНБ) Армении, во время получения взятки был задержан судья суда общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей Армении.

Согласно пресс-службе СНБ, судья потребовал и лично получил 600 долларов США за приговор в виде штрафа. Передача суммы была осуществлена под оперативным контролем сотрудников СНБ. Подготовленные по делу материалы были переданы в Генеральную прокуратуру Армении.

27 октября 2016 года по подозрению в получении взятки был арестован судья суда общей юрисдикции административного района Шенгавит города Еревана Ишхан Барсегян. Дело уже передано в суд.

Как сообщала Специальная следственная служба (ССС) Армении, в результате добытых в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в ССС РА, было обосновано, что судья суда общей юрисдикции административного района Шенгавит города Еревана Ишхан Барсегян за вынесение решения в пользу одной из сторон судебного процесса по гражданскому делу потребовал через адвоката Эльзу Закарян и в одном из подземных переходов Еревана 27 октября 2016 года лично получил взятку в размере 1000 долларов.

В ходе предварительного следствия по делу Барсегяну было предъявлено обвинение по п.3 ч.4 ст.311 (Получение взятки судьей) УК РА, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

За посредничество во взяточничестве адвокату Эльзе Закарян было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 313 («Посредничество во взяточничестве») УК РА, за что предусмотрен штраф, до 2 месяцев ареста либо лишение свободы сроком максимум до 3 лет.

Судья Ишхан Барсегян не признает предъявленное ему обвинение и отказывается от дачи показаний.

В последнее время в Армении объявлено о новом этапе борьбы с коррупцией. Прежние попытки ни к каким видимым результатам не привели.

25 мая правительство Армении утвердило пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон РА «Об органе по вопросам предотвращения коррупции» и в смежные законы.

Орган по вопросам предотвращения коррупции будет создан на базе Комитета по этике высокопоставленных должностных лиц. С 2018 года ему будет предоставлен статус автономного органа. Проект предусматривает декларирование имущества также следователями, прокурорами и лицами, вовлеченными в сферу государственных закупок.

Представители гражданского общества, которые выступают за предоставление широких полномочий этому органу, ставят под сомнение гарантии независимости его формирования.

В 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению правозащитников, этот Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер. В качестве доказательства этого указывалось на неадекватную реакцию Совета на сообщения в прессе о фактах коррупции.

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